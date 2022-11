VIDEO: „Putinova kmotřenka“ se vrátila do Ruska. Za hranicemi pobyla deset dní Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Putinova kmotřenka“ se vrátila do Ruska. Za hranicemi pobyla deset dní

Moderátorka a opoziční aktivistka Xenija Sobčaková, která koncem října uprchla z Moskvy do Litvy poté, co v jejím domě zasahovala policie v souvislosti se stíháním jejího spolupracovníka, se vrátila zpět do Ruska. S odvoláním na svědky o tom informovala agentura RIA Novosti. Sobčaková překročila hranici s Lotyšskem spolu se svým manželem.

video: Reuters