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Putin a Zelenskyj učiní kompromisy. Bylo by skvělé, kdyby se setkali, uvedl Trump

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ruský prezident Vladimir Putin i jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj učiní kompromisy, prohlásil americký prezident Donald Trump v Oválné pracovně. Bylo by podle něj skvělé, kdyby se vůdci Ukrajiny a Ruska osobně setkali.
video: Reuters
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