Trump vítá členy Rady míru na focení společného snímku

Zahraniční
Ve Washingtonu ve čtvrtek poprvé zasedá nová Rada míru, které předsedá americký prezident Donald Trump. Původně ji schválila Rada bezpečnosti OSN jako nástroj pro řešení situace v Pásmu Gazy, její ambice jsou však mnohem širší a chce konkurovat samotné OSN.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:32

Soupeř byl hodně těžký, posteskl si trenér Rulík po návratu z olympiády
Sport
19. 2. 2026 18:18
00:28

Na dohodu s Íránem dávám deset dní, pak bude zle, řekl Trump na schůzi Rady míru
Zahraniční
19. 2. 2026 17:38
00:50

Vysoký tlak a podezření na mrtvici. Kubík v Bostonu po operaci skončil na JIP
Domácí
19. 2. 2026 17:24
01:28

Milovníci Monty Pythonů vyrazili švihlou chůzí po Jizerkách
Domácí
19. 2. 2026 17:00
01:29

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti
Zahraniční
19. 2. 2026 16:38
00:47

Trump vítá členy Rady míru na focení společného snímku
Zahraniční
19. 2. 2026 16:14
00:55

Partneři na sebe upoutali pozornost, účty si vyřizovali v policejním areálu
Krimi
19. 2. 2026 15:36
01:13

Policie viní muže z pokusu o vraždu tří lidí, včetně taxikářky
Krimi
19. 2. 2026 15:30
00:41

Policista v Ostravě dopadl kurýra podvodníků
Domácí
19. 2. 2026 15:24
03:54

Přijdeme s návrhem, který bude výrazně omezovat imunitu, řekl Rakušan
Domácí
19. 2. 2026 15:06
01:10

Běžkařům počasí nadělilo ještě pár dní k dobru
Domácí
19. 2. 2026 14:58
00:31

Romové se v Košicích rozloučili se svým králem
Zahraniční
19. 2. 2026 14:36
01:05

Policisté hledali v zimě a tmě ztraceného seniora, nemohl na nohy
Krimi
19. 2. 2026 14:32
01:56

Křišťálový lustr z hejnického chrámu po 170 letech opravují
Domácí
19. 2. 2026 14:02
00:46

Muž si zachránil život díky self-Heimlichovu manévru
Zahraniční
19. 2. 2026 13:16
00:31

Jihlava zavře třídu Legionářů. K novému terminálu budou trolejbusy kličkovat
Domácí
19. 2. 2026 13:06
01:34

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein
Technika
19. 2. 2026 12:58
01:24

Kriminalisté pátrají po muži podezřelého z devíti vloupání do hotelových pokojů
Krimi
19. 2. 2026 12:54
05:01

Kvůli poruchám vědomí neměl podle žalobkyně Coubal řídit. Cítil jsem se v pořádku, říká muž
Krimi
19. 2. 2026 12:38
03:58

Nejsem psychopat ani lhostejný člověk, dodnes jsem z nehody paralyzovaný, říká řidič, který srazil ženu s kočárkem
Krimi
19. 2. 2026 12:26

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.