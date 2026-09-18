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Ráj na konci Evropy. Vydejte se do Portugalska i za Eiffelovými poklady

Zahraniční
Kdysi dávno, než se v samém závěru středověku smělí mořeplavci začali houfně vydávat přes oceán za objevováním neprobádaných zemí, bylo Portugalsko považováno za konec tehdy známého světa. To ale vůbec neznamenalo, že by se jednalo o nějaký zapadákov, právě naopak.
video: Instagram/@visitportugal
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