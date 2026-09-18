Ráj na konci Evropy. Vydejte se do Portugalska i za Eiffelovými poklady
18. 9. 2026 8:30 Zahraniční
Kdysi dávno, než se v samém závěru středověku smělí mořeplavci začali houfně vydávat přes oceán za objevováním neprobádaných zemí, bylo Portugalsko považováno za konec tehdy známého světa. To ale vůbec neznamenalo, že by se jednalo o nějaký zapadákov, právě naopak.
00:43
Adam Kadyrov se při čtení zprávy z papíru pořádně zapotil
Zahraniční18. 9. 2026 11:06
28:29
Staří bílí muži - Celý záznam
Domácí18. 9. 2026 11:00
03:31
Stříteský, Březík a Mareš. Trojboj o titul vrcholí
Sport18. 9. 2026 10:54
01:12
Nový pár? Dakota Johnsonová a Machine Gun Kelly strávili noc u Taylor Swiftové
Společnost18. 9. 2026 10:38
03:48
Moc bezmocných přibližuje problém současné mládeže
Domácí18. 9. 2026 10:12
30:02
Rusové se po volbách bojí mobilizace. Teď už jim Kreml nedovolí utéct, říká Just
Rozstřel18. 9. 2026 9:58
01:02
Volby v okupované části Doněcku probíhají za přítomnosti ozbrojenců
Zahraniční18. 9. 2026 9:58
01:15
Zpěvák Janek Ledecký v 64 letech ohromuje skvělou formou
Společnost18. 9. 2026 9:56
01:39
Od pátku 18. září je v provozu nový sjezd k Metropoli Zličín z Rozvadovské spojky
Domácí18. 9. 2026 9:06
00:29
Rekonstrukce jihlavské galerie budí nadšení i kritiku
Domácí18. 9. 2026 9:00
00:39
Ráj na konci Evropy. Vydejte se do Portugalska i za Eiffelovými poklady
Zahraniční18. 9. 2026 8:30
01:23
Špidla ve videu shání lidi do nové strany. Varuje před rostoucí nerovností
Domácí18. 9. 2026 7:44
02:36
World of Warcraft: Forever - gameplay
Lifestyle18. 9. 2026 0:06
03:09
Lunetic s Kociánem: Nechci zklamat fanoušky a zkusím salto, zve na koncert původní člen
Společnost18. 9. 2026 0:06
30:24
NA KAFI: Jana Kudrnová - Celý záznam
Domácí18. 9. 2026 0:06
02:10
Pohlreichova fanynka z Hamrovky je dříč, co chce udržet venkovskou hospodu
Lifestyle18. 9. 2026 0:06
01:48
Volkswagen má nejúspornější elektromobil na světě. Prošmejdili jsme ho
Technika18. 9. 2026 0:06
00:57
Požár v bytovém domě na Žižkově. Hasiči evakuovali 15 lidí
Krimi17. 9. 2026 22:58
01:41