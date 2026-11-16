Raketa po startu selhala, Amazon přišel o 40 satelitů
16. 11. 2026 16:14 Zahraniční
Americká raketa Vulcan společnosti United Launch Alliance selhala zhruba deset minut po startu z Floridy. Na oběžnou dráhu nedokázala dopravit náklad satelitů společnosti Amazon, který byl při nehodě zničen. Příčina selhání zatím není jasná. Pro firmu jde o výraznou komplikaci, protože se snaží zahájit pravidelné lety s novou raketou.
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