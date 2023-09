VIDEO: Raketa na tržiště v Kosťantynivce přiletěla z Ukrajiny, naznačuje list Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Raketový útok na ukrajinské tržiště byl jeden z nejsmrtelnějších v zemi. Zemřelo patnáct lidí, dalších třicet utrpělo zranění. Důkazy, které shromáždil a analyzoval list The New York Times ale naznačují, že raketa mohla přiletět z Ukrajinské strany a nikoliv z ruských pozic. Podle novinářů je to patrné ze záběru pár sekund před explozí, kdy se lidé otočí ve směru, odkud raketa přilétá a také z odrazu rakety v karoseriích zaparkovaných vozidel.

video: iDNES.tv, Reutes