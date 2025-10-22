Češi se skládají na raketu pojmenovanou po Daně Drábové, doletí až do Moskvy

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Iniciativa Dárek pro Putina spustila sbírku na raketu s plochou drahou letu Flamingo. Zbraň se rozhodla pojmenovat DANA 1, po zesnulé předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Daně Drábové. Iniciativa Dárek pro Putina nakupuje za peníze z veřejných sbírek zbraně a další materiál pro Ukrajinu. Na raketu potřebuje vybrat 12,5 milionu korun, k středečnímu poledni lidé přispěli 1,3 milionu korun.
Dárek pro Putina
