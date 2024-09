VIDEO: V Rakousku začaly volby. Favority jsou nacionalističtí Svobodní Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Rakousku začaly volby do Národní rady. Šanci zasednout v dolní komoře parlamentu má podle průzkumů pět stran. Pozornost se soustředí na lídra opoziční Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Herberta Kickla, který ji dostal na špičku předvolebních průzkumů a vyhrál i červnové volby do Evropského parlamentu. Není ale jisté, s kým by Svobodní případně mohli utvořit vládu, parlamentní strany s výjimkou lidovců (ÖVP) se vládní spolupráce s FPÖ straní.

video: AP