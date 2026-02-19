Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti
19. 2. 2026 16:38 Zahraniční
Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky byly podle obvinění uškrceny během hrubého sexu. Tvrzení se objevilo ve spisech o Epsteinovi zveřejněných ministerstvem spravedlnosti na konci ledna.
