Takhle to vypadalo na akci, kde byl pobodán rapper Drakeo

Na hudebním festivalu v Los Angeles byl při hádce pobodán rapper Drakeo, později na následky svého zranění zemřel. Organizátoři kvůli incidentu akci zrušili. Drakeovi, občanským jménem Darrell Caldwell, bylo osmadvacet let. Podle listu The New York Times o tom v neděli informoval zpěvákův agent Scott Jawson.

video: Reuters