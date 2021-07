VIDEO: Policie se chlubila obrazem od Picassa, spadl jí na zem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Když se vám poštěstí dostat do rukou obraz od Pabla Picassa, to poslední, co chcete, aby se vám stalo, je upustit ho na podlahu. Zvlášť když jde o dílo, které se podařilo najít devět let poté, co bylo ukradeno z národní galerie. Přesně to se ale přihodilo řecké policii během úterní tiskové konference, na které chtěla novinářům ukázat zachráněné obrazy.

video: Reuters