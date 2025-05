VIDEO: Řecký olivový průmysl pociťuje dopady amerických cel Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Řecký olivový průmysl pociťuje dopady amerických cel

Olivy jsou jedním z hlavních zemědělských produktů vyvážených z Řecka do Spojených států. Teď do obchodu ale tvrdě zasáhla cla vyhlášené prezidentem Trumpem. Někteří američtí dovozci už požádali své řecké obchodní partnery, aby část nových celních nákladů vzali na svá bedra, a to dál zvyšuje finanční zátěž pro řecké podniky.

video: iDNES.tv, Reuters