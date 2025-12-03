Do redakce deníku La Stampa vtrhli stoupenci Palestiny

Zahraniční
Do redakce italského deníku La Stampa v Turíně minulý pátek vtrhla skupina propalestinských demonstrantů, která následně posprejovala zdi redakce a zničila tamější vybavení. Na incident reagovala i zvláštní zpravodajka OSN pro lidská práva na okupovaných palestinských území Francesca Albaneseová, která útok odsoudila, ale zároveň dodala, že incident má sloužit jako varování pro novináře, aby lépe konali svou práci.
video: X / @isaacrrr7
