K referendu o připojení k Rusku je na anektovaných územích velký zájem

Hlasování na území Luganska, Doněcka, Chersonu a Záporoží o jejich začlenění do Ruska, které 20. září oznámily orgány instalovaného Kremlu, začalo tento pátek a to za přísných bezpečnostních opatření. Referendum potrvá do 27. září.

video: Reuters