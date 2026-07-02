Řeholnice tu nebyly dobrovolně, z jejich krypty na Castello Aragonese mrazí
2. 7. 2026 0:06 Zahraniční
Stojí Castello Aragonese za návštěvu? Rozhodně! Je to asi ta nejvýraznější pamětihodnost celé Ischie, naprosto ikonická záležitost. A současně jeden z nejmalebnějších hradních komplexů v celé Itálii. Takže ať už fandíte historii, romantickým procházkám anebo výhledům do dálek, tady se vám určitě bude líbit.
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