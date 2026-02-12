Smaragdovou řeku v Bosně opět hyzdí tuny odpadků

Zahraniční
Silné deště a tající sníh zaplavily řeku Drinu na jihovýchodě Bosny a Hercegoviny tunami odpadků. Plastové lahve, plechovky či sudy se naplavily k břehu řeky a vytvořily rozsáhlou plovoucí skládku. Co se jeví jako scéna z filmu o ekologické katastrofě, se přitom podle místních aktivistů děje každý rok.
video: AP
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:16

Skupina poslanců navrhla regulaci krátkodobé ubytování
Domácí
12. 2. 2026 13:42
10:10

ŘSD získalo územní rozhodnutí na úsek středočeské D3 Václavice – Voračice
Domácí
12. 2. 2026 13:42
02:08

Čaroděj z Kremlu je film o muži, který stvořil Putina
Domácí
12. 2. 2026 13:20
01:06

Ve Vyškově bourají letitou dominantu, k zemi jde budova sila
Domácí
12. 2. 2026 12:44
00:10

Na Opavsku našli leteckou pumu z války. Policie evakuovala desítky lidí
Krimi
12. 2. 2026 12:16
00:50

Můžete zavolat do Ruska, můžou ukončit tu válku hned, slyšel Foldyna
Domácí
12. 2. 2026 12:08
01:01

Tento krasavec závodí na Olympiádě. Novák boduje i u žen
Sport
12. 2. 2026 11:50
01:03

Smaragdovou řeku v Bosně opět hyzdí tuny odpadků
Zahraniční
12. 2. 2026 11:46
00:41

V Hluboké nad Vltavou začala stavba nového zimního stadionu
Domácí
12. 2. 2026 11:34
00:23

Babiš musel po svých. Vtipkoval o Trumpovi v OSN
Domácí
12. 2. 2026 11:26
00:43

Muž vykrádal domy, obchody i garáže
Domácí
12. 2. 2026 11:00
01:04

Ukrajinec v helmě se zabitými krajany nepojede. MOV skeletonistu diskvalifikoval
Sport
12. 2. 2026 10:58
01:01

Do Aldi v Londýně se nedostanete bez QR kódu, stěžují si zákazníci
Zahraniční
12. 2. 2026 10:52
01:07

Jako zvěř. Otevření obchodu se zvrhlo v chaos
Zahraniční
12. 2. 2026 10:44
00:47

Teaser nového českého filmu Bardotky
Domácí
12. 2. 2026 10:34
02:31

Warlock ve hrách Diablo
Lifestyle
12. 2. 2026 10:30
29:35

Škodovka se konečně pochlubila, po letech zas vyrobila milion aut
Technika
12. 2. 2026 10:00
30:29

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu
Rozstřel
12. 2. 2026 10:00
01:02

Soud projednává poslední část korupční kauzy Stoka
Domácí
12. 2. 2026 9:40
00:28

Podnikatelem roku ve Zlínském kraji se stal šéf firmy Ray Service Jakub Gabriel
Domácí
12. 2. 2026 9:38

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.