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Řeka v Gentu zezelenala. Sucho proměnilo historické kanály v zářivý koberec

Zahraniční
Historické kanály v belgickém Gentu mají začátkem října neobvyklou barvu. Jejich hladinu pokryla souvislá vrstva jasně zeleného okřehku, drobných rostlin, které za příznivých podmínek dokážou během krátké doby vytvořit hustý koberec.
video: Reuters
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