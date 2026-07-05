Slavná reklama na džíny s Brooke Shieldsovou
5. 7. 2026 10:30 Zahraniční
Reklama na džíny Calvin Klein s tehdy patnáctiletou Brooke Shieldsovou patří k nejkontroverznějším módním kampaním 80. let. Provokativní slogan i televizní spot vyvolaly bouřlivé reakce veřejnosti, přesto se z nich stal jeden z nejznámějších reklamních počinů v historii módního průmyslu.
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Slavná reklama na džíny s Brooke Shieldsovou
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