Rekord o největší porci rýže málem zmařil rozlomený hrnec

Zahraniční
Nigerijská kuchařka překonala světový rekord ve vaření největšího hrnce rýže jollof. Obří hrnec se v jednu chvíli rozbil, když ho zvedal jeřáb, aby mohl být zvážen. Jedna strana se prohnula a podpěrné nohy povolily, jídlo se však nevylilo.
video: Reuters
