Respektujte islám, jinak vám nedáme souhlas do NATO, řekl Erdogan Švédsku

Švédsko ať nepočítá s podporou Turecka při vstupu do NATO, pokud nezaručí respekt k islámu, řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v reakci na sobotní demonstrativní spálení koránu ve Stockholmu. Prohlásil, že pokud hodlá Švédsko podporovat nepřátele islámu, mělo by si u nich hledat ochranu. Švédsko potřebuje souhlas Turecko, aby mohlo vstoupit do NATO.

video: Reuters