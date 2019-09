VIDEO: Ve věku 75 let zemřel rockový hudebník Ric Ocasek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve věku 75 let zemřel rockový hudebník Ric Ocasek

Ve věku 75 let zemřel rockový hudebník a producent Ric Ocasek. Bývalému manželovi topmodelky Pavlíny Pořízkové bylo 75 let. Zpěváka legendární rockové kapely The Cars nalezli jeho bytě na Manhattanu.

video: Reuters