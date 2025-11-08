Řidič na Floridě při útěku před policií zabil čtyři lidi a dalších 11 zranil
8. 11. 2025 20:54 Zahraniční
Řidič, který krátce po půlnoci místního času prchal na Floridě před policejní hlídkou, vrazil v historické čtvrti Tampy do přeplněného baru a zabil před ním na chodníku čtyři lidi, 11 dalších zranil.
