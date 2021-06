VIDEO: Řidič s autem vletěl do obchodu s brýlemi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kamerový záznam, pořízený 9. května v čínské provincii Kuang-tung, ukazuje bílý sedan, který naboural do lokálního obchodu. Prodejnu s brýlemi zdevastoval řidič, který dle jeho výpovědi použil zpátečku při vyjíždění z parkovacího místa. Jeden ze zaměstnanců obchodu řekl místním médiím: „Bylo to děsivé. Ulevilo se nám, že tam nikdo nebyl, když se to stalo.“.

video: AP