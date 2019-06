VIDEO: Řidič MHD v Římě záměrně srazil autobusem muže Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Doprava v Římě je už dlouho chaotická a nebezpečná. Spousta řidičů nerespektuje značky, jezdí na červenou a do toho neustálý proud skútrů. Atmosféra ale minulý týden zhoustla, když řidič městského autobusu srazil chodce. Nehodě údajně předcházela vyostřená slovní potyčka. Řidič totiž muže nechtěl do autobusu pustit, protože zamýšlel nastoupit se svými dvěma psy. Zraněného muže převezli do nemocnice. Incident už vyšetřuje policie.

video: Facebook