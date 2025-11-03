V centru Říma se zřítila část historické věže

V centru italského Říma se částečně zřítila historická věž Torre dei Conti, která procházela rekonstrukcí. Z trosek vyprostili záchranáři čtyři dělníky, z nichž jeden je ve vážném stavu.
Reuters
