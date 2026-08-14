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Klesající hladina Tibery v Římě odhalila pozůstatky mostu starého dva tisíce let

Zahraniční
Po poklesu hladiny Tibery v Římě se objevily pozůstatky více než 2000 let starého mostu. Historická konstrukce, kterou po staletí ukrývala voda a nánosy, se vynořila přímo v centru italské metropole.
video: AP
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