Klesající hladina Tibery v Římě odhalila pozůstatky mostu starého dva tisíce let
14. 8. 2026 11:16 Zahraniční
Po poklesu hladiny Tibery v Římě se objevily pozůstatky více než 2000 let starého mostu. Historická konstrukce, kterou po staletí ukrývala voda a nánosy, se vynořila přímo v centru italské metropole.
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Klesající hladina Tibery v Římě odhalila pozůstatky mostu starého dva tisíce let
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