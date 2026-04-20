Fico do Moskvy zase poletí oklikou. Přelet mu nepovolí Estonsko ani zbytek Pobaltí
20. 4. 2026 10:40 Zahraniční
Estonsko nedá slovenskému premiérovi Robertu Ficovi povolení k přeletu přes své území, až v květnu poletí na oslavy konce druhé světové války v Moskvě. Tallinn se tak přidá k Litvě a Lotyšsku, které se i podle Ficových slov rozhodly stejně. Pobaltské státy premiérovi cestu do Ruska ztížily i loni, kdy musel letět oklikou přes Černé moře.
