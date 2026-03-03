Fico kritizuje EU kvůli nečinnosti ohledně ropovodu Družba

Zahraniční
Slovenská státní společnost Transpetrol obdržela od ukrajinské strany další aktualizovaný harmonogram pro obnovení dodávek ropy prostřednictvím ropovodu Družba. Nový termín se posunul na 4. března. Premiér Fico chce o obnovení tranzitu ropy přes ropovod Družba mluvit s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou. To by podle něj mělo předcházet jednání s ukrajinským prezidentem Zelenským. Za ideální by považoval setkání Slovenska, Maďarska, Ukrajiny na půdě Evropské komise za přítomnosti komisaře a šéfky EK. Prezident Zelenskyj opakovaně navrhoval jako místo schůzky Kyjev.
