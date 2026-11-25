Ve Lvově žádná válka není, prohlásil Fico. Před pěti dny tam Rusové zabíjeli
25. 11. 2026 13:48 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Slovenský premiér Robert Fico uvedl, že ve Lvově na západě Ukrajiny není válka. Prohlásil to v parlamentu během středečního zasedání výboru pro evropské záležitosti před mimořádnou schůzí Evropské rady. Ve zmíněném městě přitom ještě minulý týden při ruském útoku na tamní nádraží zemřeli dva lidé, dalších sedm bylo zraněno.
02:06
Poslanci schválili změnu, která lidem i firmám zdraží poplatky za vodu
Domácí25. 11. 2026 14:30
01:33
Řidiče čeká stopka. Tolstého ulice se na dva týdny uzavírá
Domácí25. 11. 2026 14:24
01:00
„Sahal mi na prsa.“ Téměř stoletý emír doplatil na obtěžování polské turistky
Zahraniční25. 11. 2026 14:34
00:46
Devatenáctiletá Češka dobyla svět. Z Miss International veze třetí místo
Společnost25. 11. 2026 14:34
01:19
Ve Lvově žádná válka není, prohlásil Fico. Před pěti dny tam Rusové zabíjeli
Zahraniční25. 11. 2026 13:48
00:23
Parkování kolem brněnské T Areny? Mělo být až za 600 korun
Domácí25. 11. 2026 13:34
00:35
Zelenskyj a Magyar si spolu zahráli volejbal
Zahraniční25. 11. 2026 13:14
00:30
Dron Amazonu po doručení zásilky skončil na střeše garáže
Zahraniční25. 11. 2026 13:10
00:28
Rusové útočili kousek od Kyjeva. Ukrajinci zapálili dvě rafinerie v Samarské oblasti
Zahraniční25. 11. 2026 13:00
01:12
Na španělský ostrov připlul rekordní počet migrantů. Několik dní před volbami
Zahraniční25. 11. 2026 12:56
01:07
Přežil pobodání, teď ruského gubernátora poslali do vazby za obří zpronevěru
Zahraniční25. 11. 2026 12:40
01:14
Dětský sbor přivítal advent, v centru Prahy už rostou stánky
Domácí25. 11. 2026 12:24
01:50
Trest za „degeny“? Předávat cenu nebudu, bojí se, že bych říkal vtipy, uvedl Kozub
Společnost25. 11. 2026 12:20
03:10
Ministerstvo chtělo potrestat soudkyni snížením platu, její obhájce žádal zproštění
Domácí25. 11. 2026 11:38
01:38
Stavba metra zavírá důležitou silnici. Řidiče čekají komplikace u Jižní spojky
Domácí25. 11. 2026 11:34
01:07
Evropa vykáže Rusko do patřičných hranic, prohlásil Merz
Zahraniční25. 11. 2026 11:30
14:12
„Po bitvě je každý generálem.“ Kárný senát se zastal soudkyně, která svěřila dítě otci, jenž ho pak usmrtil
Domácí25. 11. 2026 11:28
00:39
Poslední den SSSR. Z Kremlu stáhli vlajku se srpem a kladivem
Zahraniční25. 11. 2026 11:14
00:59
Zahrádkáři v šoku: Město chce změnit jejich ráj
Domácí25. 11. 2026 11:00
01:27