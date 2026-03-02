Ficova vláda chce zrušit korespondenční volbu

Zahraniční
Slováci žijící v zahraničí možná brzy přijdou o možnost volit poštou. Podle informací, na něž před pár dny upozornila opozice, chce koalice premiéra Roberta Fica korespondenční volbu zrušit. Lidé by tak museli vyrazit na ambasádu ve „své“ zemi. Mezi oficiálními důvody zaznívá, že takto jsou volby skutečně tajné. Kritici ovšem míní, že vláda pouze útočí na voliče opozice. Právě tu totiž Slováci ve světě většinou volí.
video: fb/@robertfico
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:26

Všichni obžalovaní z kutnohorské sekty odmítli před soudem vypovídat
Krimi
2. 3. 2026 16:22
01:45

Soud začal projednávat případ šesti obžalovaných členů tzv. kutnohorské sekty
Krimi
2. 3. 2026 16:22
00:21

V Brně pohřbili legendu zdejší Komety Františka Mašlaně
Domácí
2. 3. 2026 15:58
00:44

Nával byl, ale žádné obávané šílenství. V Ostravě otevřel nový Lidl Outlet
Domácí
2. 3. 2026 15:42
01:13

Americké útoky na Írán nepovedou k nekonečné válce, ujišťuje Hegseth
Zahraniční
2. 3. 2026 15:24
02:10

Ficova vláda chce zrušit korespondenční volbu
Zahraniční
2. 3. 2026 14:22
00:43

Izraelská armáda pokračuje v útocích po celém Íránu
Zahraniční
2. 3. 2026 14:18
00:08

Srnce uvěznil led na rybníce, z mokré pasti mu pomohli hasiči na člunu
Krimi
2. 3. 2026 13:52
01:16

Lidi jim je ničili, Lenovo schovalo koncept za sklo. A druhých má zásobu
Technika
2. 3. 2026 13:50
01:55

Česko zavádí bezpečnostní opatření. Zvýšené ohrožení Česka není, řekl Metnar
Domácí
2. 3. 2026 13:34
00:45

D1 na Brněnsku blokoval převrácený náklaďák
Krimi
2. 3. 2026 13:30
00:21

Těžká technika zčala bourat ikonickou Slezanku v centru Opavy
Domácí
2. 3. 2026 13:26
02:29

Posíláme Airbus do Šarm aš-Šajchu a do Jordánska pro Čechy, oznámil Babiš
Domácí
2. 3. 2026 13:10
00:34

Útočník pobodal ve skotském Edinburghu několik lidí
Zahraniční
2. 3. 2026 12:50
01:01

Vandal poškodil lavičku připomínající romského partyzána
Krimi
2. 3. 2026 12:36
00:30

Iránská střela zasáhla byt ženy během živého vysílání
Zahraniční
2. 3. 2026 12:06
00:28

V Praze uvízla dvě obří letadla Emirates
Technika
2. 3. 2026 11:58
01:07

Žena zemřela pod koly metra ve stanici Hlavní nádraží
Domácí
2. 3. 2026 11:38
00:59

Zavedeme bezpečnostní opatření, řekl Babiš. Posílit má bezpečnost v ulicích
Domácí
2. 3. 2026 11:22
00:51

Sharon a Kelly Osbournovy převzaly na Brit Awards cenu za celoživotní dílo pro Ozzyho Osbourna
Společnost
2. 3. 2026 11:10

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.