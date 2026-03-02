Ficova vláda chce zrušit korespondenční volbu
2. 3. 2026 14:22 Zahraniční
Slováci žijící v zahraničí možná brzy přijdou o možnost volit poštou. Podle informací, na něž před pár dny upozornila opozice, chce koalice premiéra Roberta Fica korespondenční volbu zrušit. Lidé by tak museli vyrazit na ambasádu ve „své“ zemi. Mezi oficiálními důvody zaznívá, že takto jsou volby skutečně tajné. Kritici ovšem míní, že vláda pouze útočí na voliče opozice. Právě tu totiž Slováci ve světě většinou volí.
