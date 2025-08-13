Padající Perseidy. Zářivá podívaná na noční obloze

Roj Perseid pravidelně nastává mezi 17. červencem a 24. srpnem, první zmínky o roji jsou z poloviny třetího století. Lidé si tehdy meteorů všimli krátce po umučení svatého Vavřince. Někdy se jim proto přezdívá Slzy svatého Vavřince. Roj Perseid jsou každý rok, přičemž jejich pozorování ovlivňují různé fáze Měsíce. Perseidy mají svůj původ v prachových částicích uvolněných z periodické komety 109P Swift-Tuttle, kterou objevili dva američtí astronomové v roce 1862. Kometa s periodou 134 let se naposledy nacházela nejblíže Slunci v roce 1992 a znovu proletí přísluním v roce 2126. Časosběrné video z tureckého města Bursa ukazuje, jak letos vrcholila tato nebeská podívaná.Sdílet video na FB