Ropa a plyn jsou dar od boha, prohlásil hostitel klimatické konference Alijev

Ropa a plyn jsou dary od boha, stejně jako slunce nebo vítr, prohlásil v úterý na klimatické konferenci COP29 prezident Ázerbájdžánu Ilham Alijev. Jeho vlast hostí dvoutýdenní mezinárodní jednání zaměřená na boj s dopady klimatických změn. Alijev obhajoval fosilní paliva, jejichž spalování podle vědců přispívá k oteplování, a opřel se do kritiků své země kvůli jejímu ropnému a plynárenskému průmyslu. Alijev uvedl, že národy by neměly být souzeny na základě svých přírodních zdrojů a toho, jak je využívají. „Řekl jsem, že je to dar od boha, a chci to dnes před tímto auditoriem zopakovat,“ pronesl během zahajovací řeči prezident země hostící klimatickou konferenci. „Ropa, plyn, vítr, slunce, zlato, stříbro, měď, všechno jsou přírodní zdroje a země by neměly být obviňovány kvůli tomu, že je mají. A neměly by být obviňovány, že tyto zdroje přinášejí na trh, protože trh je potřebuje. Lidé je potřebují,“ pronesl Alijev.

video: Reuters