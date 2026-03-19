Chceme naši ruskou ropu. Pak Ukrajinu podpoříme, řekl Orbán v Bruselu
19. 3. 2026 11:24 Zahraniční
Chceme ropu, která je naše, řekl po čtvrtečním příjezdu na summit Evropské unie maďarský premiér Orbán. Až ji budeme mít, jsme připraveni Ukrajinu podpořit, dodal. Maďarsko blokuje schválení unijní půjčky Ukrajině, dokud nebude na Slovensko a do Maďarska zprovozněn dovoz kapaliny z Ruska ropovodem Družba.
