Chceme znovu zprovoznit ropovod Družba, říká Czepek
11. 3. 2026 16:10 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Maďarská delegace odcestovala ve středu do Kyjeva, kde má projednat inspekci ropovodu Družba. Ruská ropa jím na Slovensko a do Maďarska neproudí od 27. ledna, kdy ho podle Kyjeva poškodil ruský útok. Maďarská mise nemá oficiální postavení, uvedl Kyjev, podle něhož jsou její členové na Ukrajině jako turisté.
01:03
