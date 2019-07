VIDEO: Ropušnice zamořují moře u Libanonu, rybáři se z lovu vrací s prázdnou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ropušnice zamořují moře u Libanonu, rybáři se z lovu vrací s prázdnou

Libanonský rybář Hasan Júnis se potápí u břehu svého pobřežního města Sarafand už 30 let, avšak to, co zažívá letos, ještě neviděl. Místní mořské druhy mizí a jejich místo zaujala útočná ropušnice. Doby, kdy se vynořoval s hojným úlovkem ježovek, humrů nebo parmic jsou pryč. Teď považuje za štěstí, když chytí pár okounů, píše agentura Reuters.

video: Reuters