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Rubio vyzval mezinárodní partnery k boji proti krajně levicovému terorismu

Zahraniční
Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes vyzval mezinárodní partnery ke společnému boji proti tomu, co označil za politický terorismus páchaný krajní levicí. Šéf americké diplomacie promluvil na konferenci ve Washingtonu, které se zúčastnili zástupci více než 60 zemí převážně z Evropy, ale také například z Asie.
video: Reuters
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