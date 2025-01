VIDEO: Bojovníci Hamásu propustili první tři rukojmí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bojovníci Hamásu propustili první tři rukojmí

Izraelská armáda převezla tři ženské rukojmí, které v Pásmu Gazy propustil Hamás, na území Izraele. V předem připraveném přijímacím zařízení v blízkosti Pásma Gazy ženy podstoupí první zdravotní vyšetření, uvedla armáda v prohlášení. Propuštěnými rukojmími jsou Romi Gonenová (24 let), Doron Steinbrecherová (31 let) a Emily Damariová (28 let). V zajetí strávily 471 dní.

video: Reuters