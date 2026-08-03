Rumuni odpálili břeh ramene Dunaje, snaží se dostat vodu k jaderné elektrárně
3. 8. 2026 15:04 Zahraniční
Rumunská armáda výbušninou odpálila část břehu jednoho z ramen Dunaje s cílem dostat více vody k jaderné elektrárně Cernavoda. Ta vyrábí zhruba pětinu elektřiny v zemi a kvůli nízké hladině řeky už minulý týden odstavila jeden ze svých dvou reaktorů.
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Rumuni odpálili břeh ramene Dunaje, snaží se dostat vodu k jaderné elektrárně
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