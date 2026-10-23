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U Rumunska se potápí zasažená loď, nejméně jeden mrtvý

Zahraniční
Rumunští záchranáři pátrají po námořnících ze zasažené nákladní lodi poblíž rumunských břehů v Černém moři. Jeden člen většinově ukrajinské posádky zemřel, tři se pohřešují, devět se podařilo zachránit, píší média s odvoláním na rumunské úřady. Ruské ministerstvo obrany ráno informovalo, že ruské síly zasáhly nákladní loď v Černém moři.
video: X / @InsiderGeo
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