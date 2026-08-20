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Rumuni potopili u ložiska plynu dron. Ukrajina popřela, že by byl její

Zahraniční
Rumunská stíhačka F-16 ve čtvrtek zničila námořní dron, který se pohyboval několik set metrů od těžebního projektu Neptun Deep v Černém moři. Podle ministra obrany Radu Mirutsy Ukrajina popřela, že by plavidlo patřilo jí. Prezident Nicušor Dan z incidentu obvinil Rusko, Moskva se zatím nevyjádřila.
video: X/@Daractenus
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