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U ruské benzínky se táhla několikakilometrová fronta

Zahraniční
Některé čerpací stanice v Rusku jsou zavřené, zatímco na jiných se tvoří dlouhé fronty, což dokládá i toto video natočené z dronu. Důvodem jsou ukrajinské útoky na ropné rafinerie a energetickou infrastrukturu. Ty vedly k zavedení přídělového systému na pohonné hmoty. Prezident Vladimir Putin o víkendu výjimečně veřejně přiznal, že Rusko čelí nedostatku paliva.
video: X / @igorsushko
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