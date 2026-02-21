V jezeře Bajkal se utopilo sedm čínských turistů
21. 2. 2026 16:52 Zahraniční
Osm lidí, z toho sedm čínských turistů se utopilo v mrazivých vodách ruského jezera Bajkal. Pod jejich mikrobusem se propadl led a vůz se potopil do hloubky 18 metrů. Potápěči už všechna těla vyprostili.
