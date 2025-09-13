iDNES.cz
  • Zpravodajství
  • Živě
  • Slow
  • Pořady
  • Rozstřel
  • iDNES KINO
    •

    Rusové pronikají do ukrajinského týlu i potrubím

    Zahraniční | Válka na Ukrajině

    video: Deep state

    Články s tímto videem na iDNES.cz
    Sdílet video na FB