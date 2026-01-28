Ruské drony zasáhly osobní vlak v Charkovské oblasti

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Nejméně čtyři lidé přišli o život a další dva utrpěli zranění poté, co ruský dron zasáhl osobní vlak v severovýchodní ukrajinské Charkovské oblasti. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle něhož ve vlaku cestovalo více než 200 lidí a 18 z nich bylo v zasaženém vagónu. Útok, do něhož byly zapojeny tři drony, způsobil požár jednoho z vagónů, přičemž záchranné týmy nadále pátrají po dalších čtyřech osobách.
video: X / @Maks_NAFO_FELLA
