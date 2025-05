VIDEO: Ruský dron zničil ukrajinský raketomet HIMARS Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ruský dron zničil ukrajinský raketomet HIMARS

Rusové údajně zničili jeden z ukrajinských raketometů HIMARS v blízkosti frontové linie v Doněcké oblasti. K útoku se přihlásila ruská elitní skupina bezpilotních letounů Rubikon. Ta uvedla, že zničila systém HIMARS poblíž obce Rusyn Jar, asi 18 kilometrů od frontové linie. Pokud by se to potvrdilo, jednalo by se o první známý případ od začátku války, kdy ruský bezpilotní letoun úspěšně vyřadil jeden z ukrajinských systémů HIMARS.

video: X / @squatsons