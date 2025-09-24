Rusové tvrdí, že zničili nejméně pět ukrajinských dronů
24. 9. 2025 13:56 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Nejméně dva lidé přišli o život a tři byli zraněni při náletu ukrajinských dronů na přístavní město Novorossijsk na jihu evropského Ruska, uvedl gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondratěv. Přes Novorossijsk prochází část exportu ruské ropy. Ukrajinské drony už v noci opět napadly petrochemický podnik v ruském Baškirsku, kde způsobily požár.
