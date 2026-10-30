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Rusko s Evropou válčit nechce. Ale je připraveno, pohrozil Putin

Zahraniční
Rusko válku s Evropou nechce, je na ni ale připraveno, uvedl ve čtvrtek šéf Kremlu Vladimir Putin.
video: Reuters
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