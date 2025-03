VIDEO: Rusové hlásí vstup do Sudže v Kurské oblasti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ruská armáda vstoupila do východní části města Sudža v Kurské oblasti, které od loňského srpna kontrolovaly ukrajinské síly. Uvádí to projekt DeepState, podle něhož Rusové upevňují své pozice. Ruská agentura TASS zveřejnila údajné záběry z dronu, podle nichž ruské formace vstoupily až do centra města. Podle některých zpráv se Ukrajinci z ruského regionu rychle stahují. Kyjev situaci nekomentoval.

video: X/@RALee85