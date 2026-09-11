Rusko a Indie posílí vztahy i obchod. Módí a Putin jednali také o obraně či energetice
11. 9. 2026 19:54 Zahraniční
Indický premiér Naréndra Módí a ruský prezident Vladimir Putin se při jednáních, která se týkala mimo jiné energetiky a obrany, dohodli na dalším posílení zvláštních vztahů mezi oběma zeměmi. Za uplynulé dva týdny šlo o druhé setkání obou politiků, konalo se v předvečer každoročního summitu lídrů skupiny rozvíjejících se ekonomik BRICS v indické metropoli Dillí.
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