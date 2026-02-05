Ruský kapitán dostal v Británii za náraz do tankeru šest let vězení

Zahraniční
Na šest let do vězení poslal britský soud ruského kapitána, jehož kontejnerová loď loni v březnu narazila do amerického tankeru kotvícího u britského pobřeží. V pondělí soud uznal kapitána Vladimira Motina vinným z hrubé nedbalosti a neúmyslného zabití. Při srážce tehdy patrně zemřel jeden člen jeho posádky.
